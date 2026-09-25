Дело о мошенничестве с налогами рассмотрит суд в Брянске

2026, 25 сентября 13:21

Дело о мошенничестве с налогами на 160 тысяч рублей рассмотрит суд в Брянске. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Советский районный суд города Брянска рассмотрит уголовное дело о мошенничестве с налогами. Приговор выслушает 43-летний житель областного центра.

По версии правоохранителей, в 2021 году мужчина реализовал технику предприятия, указав в бухгалтерских документах заниженную стоимость. После этого он обратился в налоговую инспекцию для возмещения уплаченного НДС. Бюджету Российской Федерации был причинён ущерб на более чем 160 тысяч рублей.