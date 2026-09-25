Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Происшествия

Дело о мошенничестве с налогами рассмотрит суд в Брянске

2026, 25 сентября 13:21
Дело о мошенничестве с налогами рассмотрит суд в Брянске
Источник фото

Дело о мошенничестве с налогами на 160 тысяч рублей рассмотрит суд в Брянске. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Советский районный суд города Брянска рассмотрит уголовное дело о мошенничестве с налогами. Приговор выслушает 43-летний житель областного центра.  

По версии правоохранителей, в 2021 году мужчина реализовал технику предприятия, указав в бухгалтерских документах заниженную стоимость. После этого он обратился в налоговую инспекцию для возмещения уплаченного НДС. Бюджету Российской Федерации был причинён ущерб на более чем 160 тысяч рублей.

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Брянская делегация участвует в форуме «Вместе — ради детей! В фокусе — семьЯ!»
25 сентября 14:35
Брянская делегация участвует в форуме «Вместе — ради детей! В фокусе — семьЯ!»
Полицейские раскрыли кражу разменных монет из магазина в Брянске
25 сентября 14:29
Полицейские раскрыли кражу разменных монет из магазина в Брянске
Две минометные мины обезвредили спасатели в Дятьковском районе
25 сентября 13:43
Две минометные мины обезвредили спасатели в Дятьковском районе

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (16614) брянск (7241) ДТП (2879) ГИБДД (2447) прокуратура (2195) уголовное дело (2140) Александр Богомаз (1998) суд (1812) авария (1734) мчс (1583) коронавирус (1272) дороги (1155)