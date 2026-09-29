Брянские борцы привезли пять наград с турниров по джиу-джитсу в Москве

2026, 29 сентября 15:33

Брянские борцы привезли пять наград с турниров по джиу-джитсу в Москве. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В минувшие выходные в Москве прошли всероссийские турниры по джиу-джитсу «Неваза» и бразильскому джиу-джитсу RGSA «ROCK&ROLLING 45». Участие в соревнованиях приняли воспитанники брянской школы джиу-джитсу.

Платон Антоненко завоевал одну серебряную и две бронзовые медали. Даниил Евдокимов стал первым в категория «Adults — опытные» в дисциплине NO-GI. Также он занял третье место в GI.