Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Здоровье

Брянские борцы привезли пять наград с турниров по джиу-джитсу в Москве

2026, 29 сентября 15:33
Брянские борцы привезли пять наград с турниров по джиу-джитсу в Москве
Источник фото

Брянские борцы привезли пять наград с турниров по джиу-джитсу в Москве. Об этом сообщили в городском спорткомитете. 

 

В минувшие выходные в Москве прошли всероссийские турниры по джиу-джитсу «Неваза» и бразильскому джиу-джитсу RGSA «ROCK&ROLLING 45». Участие в соревнованиях приняли воспитанники брянской школы джиу-джитсу. 

Платон Антоненко завоевал одну серебряную и две бронзовые медали. Даниил Евдокимов стал первым в категория «Adults — опытные» в дисциплине NO-GI. Также он занял третье место в GI.

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Брянца ждёт суд за организацию наркопритона в своей квартире
29 сентября 16:30
Брянца ждёт суд за организацию наркопритона в своей квартире
Брянские юнармейцы стали восьмыми на Всероссийском слёте «Наследники Победы»
29 сентября 14:33
Брянские юнармейцы стали восьмыми на Всероссийском слёте «Наследники Победы»
Расписание пяти электричек в Брянской области изменится с 29 сентября
29 сентября 13:38
Расписание пяти электричек в Брянской области изменится с 29 сентября

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (16654) брянск (7245) ДТП (2882) ГИБДД (2450) прокуратура (2198) уголовное дело (2140) Александр Богомаз (1998) суд (1812) авария (1735) мчс (1583) коронавирус (1272) дороги (1158)