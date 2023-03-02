Брянского водителя суд на пять лет отправил в колонию за гибель пассажира
Нетрезвого водителя брянский суд приговорил к пяти годам в колонии за гибель пассажира. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Суд Гордеевского района рассмотрел уголовное дело о смертельном дорожно-транспортном происшествии. На скамье подсудимых оказался 36-летний мужчина.
10 июля 2022 года пьяный водитель на LADA Kalina на 43 км дороги «Клинцы-Ущерпье-Красная Гора» превысил скорость и не справился с управлением. Машина съехала с дороги и врезалась в деревья. Пассажир легковушки умер на месте.
Суд на пять лет отправил мужчину в колонию-поселение, а также взыскал в пользу родственников погибшего миллион рублей. Приговор не вступил в законную силу.
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