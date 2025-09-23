Брянскую трассу Нижнее-Истровка-Елионка ремонтируют по нацпроекту

Актуальные темы

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

«Ростелеком» совместно с платежной компанией Pay2Me представил пилотный проект отечественного защищенного платежного терминала на базе ОС «Аврора». Заинтересованность к внедрению этого продукта проявили крупнейшие кредитные учреждения и предприятия розничной торговли.

В Брянске железнодорожники провели встречу с представителями крупнейших производителей и переработчиков зерновых культур в Брянской области.

Как сообщает телеграм канал "Россети Центр", в ходе рабочей поездки в Брянскую область генеральный директор ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Борис Эбзеев посетил несколько энергообъектов в приграничных районах региона.

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».