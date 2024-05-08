Часть дороги «Украина» – Суземка отремонтируют по нацпроекту в 2024 году. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Севском районе стартовал ремонт автодороги «Украина» – Суземка. Подрядная организация ООО «Дорстрой 32» приводит в порядок несколько участков, протяженностью 3,3 километра.

Специалисты уже убрали старое покрытие и уложили выравнивающий слой асфальта. Подрядчик уложит верхний слой покрытия дорог, укрепит обочины и нанесёт дорожную разметку.

Ремонт делают по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».