Четыре бригады ремонтируют дороги в Брянске

Четыре бригады заделывают ямы на дорогах Брянска. Об этом рассказали в городской администрации.
В областном центре идёт «зимний» ремонт дорог. Рабочие с помощью рециклера заделывают ямы, которые могут стать причиной аварий. Такой ремонт можно проводить даже при отрицательных температурах, когда асфальтовые заводы закрыты. Дорожники отмечают, что это временная мера. Для устранения дефектов используется разогретая смесь из битума и асфальтовой крошки. Этот материал не долговечный, но позволяет аварийному участку дождаться полноценного ремонта горячим асфальтом.
В городе работают четыре бригады с рециклером. Накануне дорожники устраняли выбоины на улицах Горбатова, Евдокимова, Карла Либкнехта, Ульянова, 2-й Мичурина, Инженерной. Всего отремонтировали около 50 квадратных метров дорожного покрытия. В плане — ремонт съездов на улицах Авиационной, Калинина, проспекте Станке Димитрова.
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