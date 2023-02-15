Дело о смертельном ДТП в Брянске рассмотрит суд

Уголовное дело об аварии в областном центре, унесшей жизни двух человек, рассмотрит суд. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Специализированный отдел УМВД России по Брянской области завершил расследование уголовного дело о смертельной аварии. ДТП произошло 11 октября 2022 года на Московском проспекте в Брянске. 19-летний водитель на Renault Duster превысил скорость и столкнулся с Audi 80.

19-летняя водитель и 18-летняя пассажирка Audi погибли. 17-летний пассажир Renault получил тяжёлые травмы.

Фигуранту предъявили обвинение по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».