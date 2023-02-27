Девушка и парень получили травмы при столкновении с деревом в Брянске

Молодой водитель и его пассажирка получили травмы при столкновении с деревом в Брянске. О происшествии рассказали в городском отделе ГИБДД.

Авария произошла на улице Прудной в Фокинском районе Брянска. 19-летний водитель Renault Logan не справился с управлением. Иномарка влетела в дерево.

Автомобилист получил ушибы позвоночника. Юношу отпустили с назначением лечения. Его 22-летняя пассажирка сломала несколько ребёр и ушибла голову. От госпитализации она отказалась.

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.