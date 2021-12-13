Девять человек погибли на дорогах Брянска за 11 месяцев

Ещё 261 житель областного центра получил травмы в ДТП.

В администрации Брянска провели заседание комиссии по безопасности дорожного движения.

За 11 месяцев 2021 года в Брянске сотрудниками Госавтоинспекции зарегистрировано 212 дорожно-транспортных происшествий. В авариях 9 человек погибли и 261 получили травмы.

Из общей статистики 74 ДТП произошло с участием пешеходов. В них пострадал 71 человек, ещё 5 — погибли. К административной ответственности сотрудниками полиции привлечено 3 470 водителей, не пропустивших пешеходов на переходах.