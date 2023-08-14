Девять километров трассы реконструируют в Брасовском районе

Девять километров автодороги «Локоть-Кретово»-Турищево реконструируют в Брасовском районе. Об этом сообщил в региональном дорожном управлении.

Реконструкция автодороги «Локоть-Кретово»-Турищево идет в в Брасовском районе. Проект вошел в программу «Устойчивое развитие сельских территорий».

Подрядчик «Брянскавтодор» приводит в порядок девяти километровый участок. Рабочие делают щебеночное основание дороги толщиной 24 см с применением георешетки, а затем укладывают нижний слой асфальтобетонного покрытия. Эти работы ведутся одновременно.

После этого на дороге уложат верхний слой асфальта. Закончить ремонт планируют в этом году.