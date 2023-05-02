Два человека пострадали в ДТП с автобусом в Клинцах

Две женщины попали в больницу после ДТП с автобусом в Клинцах. О происшествии сообщили в региональном ГИБДД.

На улице Рябка в городе Клинцы произошла авария. 34-летний водитель на LADA Priora не пропустил на перекрёстке автобус Otokar, который ехал по главной дороге.

Травмы в ДТП получили 65-летняя пассажирка автобуса и 65-летняя пассажирка легковушки. Женщин отвезли в больницу.