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Два человека пострадали в ДТП в Брянске

2024, 04 июня 13:12 На дорогах
Два человека пострадали в ДТП в Брянске
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Мужчина и женщина получили травмы при столкновении двух иномарок в Брянске. О происшествии сообщил в городском отделе ГИБДД. 

В районе дома №27 по улице Первомайской в Брянске произошла авария. 36-летний водитель за рулём Ford Fiesta при повороте налево не пропустил Nissan Primera. 

При столкновении 18-летний водитель Nissan сломал руку и ушиб ногу. А 31-летняя пассажирка Ford с субарахноидальным кровоизлиянием попала в больницу. 

В обстоятельства аварии разбираются сотрудники полиции.

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