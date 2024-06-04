Два человека пострадали в ДТП в Брянске

Мужчина и женщина получили травмы при столкновении двух иномарок в Брянске. О происшествии сообщил в городском отделе ГИБДД.

В районе дома №27 по улице Первомайской в Брянске произошла авария. 36-летний водитель за рулём Ford Fiesta при повороте налево не пропустил Nissan Primera.

При столкновении 18-летний водитель Nissan сломал руку и ушиб ногу. А 31-летняя пассажирка Ford с субарахноидальным кровоизлиянием попала в больницу.

В обстоятельства аварии разбираются сотрудники полиции.