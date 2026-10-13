Книгу пограничника Фёдора Тютчева презентовали в брянском музее-заповеднике

2026, 13 октября 16:48

Книгу пограничника Фёдора Тютчева презентовали в брянском музее-заповеднике. О мероприятии рассказало издание «Деснянская волна».

В минувшие выходные в музее-заповеднике Ф.И. Тютчева «Овстуг» состоялась презентация книги. Автором и главным героем её является сын писателя, пограничник, полковник Фёдор Тютчев.

Директор музея-заповедника Оксана Шейкина рассказала участникам встречи о жизни Фёдора Фёдоровича. Он был кадровым офицером русской армии, служил в Отдельном корпусе пограничной стражи, участвовал в Русско-японской и Первой мировой войнах. Также Фёдор Тютчев был известен как талантливый писатель и журналист. Его рассказы и повести из быта русской армии пользовались признанием и популярностью.

В мероприятии принял участие ещё один талантливый пограничник. Полковник Николай Берсенёв прошёл путь от начальника заставы до командира воинской части. С 2005 года он возглавил Центральный пограничный музей ФСБ России. Николай Берсенёв сочинил более сотни стихотворений, многие из которых стали песнями. Также он автор пьесы «Зажатые долгом». А в 2025 году вышла его книга в двух томах в «Под знаком вечности».

На встрече Николай Берсенёв читал стихи и рассказывал о своём творчестве, которое пересекается с жизнью и службой полковника Тютчева.

Возрастные ограничения 6+