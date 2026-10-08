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Брянский губернатор подписал соглашение с гендиректором АО «Росагролизинг»

2026, 08 октября 18:05
Брянский губернатор подписал соглашение с гендиректором АО «Росагролизинг»
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Брянский губернатор подписал соглашение с гендиректором АО «Росагролизинг». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

 

8 октября на Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» в  Москве губернатор Брянской области Егор Ковальчук встретился с генеральным директором АО «Росагролизинг» Владимиром Балтером. Они обсудили расширение взаимодействия и набор приоритетных мер по поддержке брянских производителей. Также речь шла о модернизации агропромышленного комплекса, обеспечении предприятий современной спецтехникой и оборудованием. В ходе встречи Егор Ковальчук и Владимир Балтер подписали соглашение о сотрудничестве. 

«Компания работает в регионе с 2004 года. За это время на поля Брянской области поставлено 878 единиц сельхозтехники на 3,2 млрд рублей. В этом году уже поставлено техники более чем на миллиард рублей», – уточнил Егор Ковальчук в своих соцсетях.

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