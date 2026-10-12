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Общество

Памятник участникам СВО открыли в Брянске

2026, 12 октября 11:42
Памятник участникам СВО открыли в Брянске
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Памятник участникам СВО открыли в Брянске на прошлой неделе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

 

В пятницу, 9 октября, в военном учебном центре Брянского государственного инженерно-технологического университета прошло торжественное мероприятие. Там  открыли памятник участникам специальной военной операции.

Участие в церемонии приняли замгубернатора Юрий Никифоров, зампредседателя облдумы Николай Якушенко, ректор БГИТУ Валерий Егорушкин, начальник военного учебного центра Александр Белик, депутаты, родные и близкие погибших воинов, ветераны боевых действий, участники СВО, кадеты, юнармейцы и студенты.

«Этот памятник — дань глубочайшего уважения и вечной памяти всем нашим землякам, которые с оружием в руках встали на защиту суверенитета России, ее национальных интересов и безопасности наших граждан. Он открывается в честь всех воинов, выполняющих боевые задачи, а также героям, которые отдали свои жизни за то, чтобы мы с вами жили в мире, чтобы наши дети могли спокойно учиться и трудиться на родной земле», – подчеркнул Юрий Никифоров.

Мемориал называется «Погибшим, но не Побежденным». Монумент связывает подвиг советского солдата-освободителя и мужество современного российского воина.

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