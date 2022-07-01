Работы на дороге Климово-Чуровичи-граница Украины проводит «Брянскавтодор».

Два километра трассы в Климовском районе отремонтируют к концу июля, сообщили в региональном дорожном управлении.

В этом году отремонтируют два километра автодороги Климово-Чуровичи-граница Украины. В следующем –ещё три.

Подрядчик «Брянскавтодор» уже убрал старое покрытие и укладывает выравнивающий слой асфальта. Уже готово около километра дороги.

Будет обустроен верхний слой асфальтобетона. Помимо нового асфальта, здесь появятся тротуары, автопавильон и два пешеходных перехода. Также рабочие укрепят щебнем обочины, установят новые знаки и нанесут разметку.

Ремонт доделают к концу июля.