Два участки трассы «Украина» – Суземка отремонтировали по нацпроекту в Севском районе. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Севском районе завершился ремонт двух участках автодороги «Украина» – Суземка. Подрядная организация ООО «Дорстрой 32» привела в порядок 3,3 километра трассы.

Рабочие заменили старое асфальтобетонное покрытие, укрепили обочины, обновили заездные карманы для общественного транспорта.

Ремонт сделали по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».