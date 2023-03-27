Два водителя пострадали в ДТП в Клинцах

Мужчина и девушка госпитализированы после аварии на перекрёстке в Клинцах. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На улице Октябрьской в городе Клинцы произошла авария. 32-летний водитель «Лада Приора» проехал перекресток на красный свет. Легковушка столкнулась с Renault Fluence под управлением 23-летней девушки-водителя.

Оба автомобилиста получили травмы. Их отвезли в больницу.

Инспекторы выяснили, что водитель отечественной легковушки за рулём менее двух лет. Полиция проводит проверку.