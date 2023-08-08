Два юноши пострадали в ДТП в Погарском районе

Два юноши на мопеде пострадали при столкновении с иномаркой в Погарском районе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на 34 км трассы в Погарском районе. 37-летний водитель на Kia Stinger не учел боковой интервал. Иномарка врезалась в двигавшийся впереди мопед «Альфа Ямасаки». 18-летний водитель двухколесного транспорта получил ушибы и ссадины. Его 19-летний пассажир сломал ногу. Обоих отпустили с назначением лечения.

Водитель автомобиля скрылся с места аварии, но позже был задержан полицейскими. У него установлено состояние алкогольного опьянения. Автомобилист утверждает, что пил спиртное уже после совершения ДТП.

Полиция проводит проверку.