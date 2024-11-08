Движение машин ограничат в Брянске на два дня

Движение машин ограничат на улице Комсомольской в Брянске на два дня из-за ремонта. Об этом сообщили в городской администрации.

8 и 9 ноября на улице Комсомольской в Брянске перекроют движение. На участке от улицы III Интернационала до улицы Ульянова рабочие будут асфальтировать проезжую часть. Капремонт делают по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».