Иномарка перевернулась на брянской трассе

Водитель, перевернувшейся на брянской трассе иномарки, повредил ноги. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла ранним утром на 38 км автодороги «Брянск-Новозыбков-граница с Республикой Беларусь» в Выгоничском районе. 37-летний водитель на RENAULT MEGANE не справился с управлением. Иномарка перевернулась.

Водителя госпитализировали с перелом голени и вывихом бедра.

От освидетельствования автомобилист отказался. Инспекторы составили на него протокол. В январе мужчина был лишён прав на управления транспортом на 18 месяцев.