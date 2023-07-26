Километр дороги Сельцо-Новониколаевка отремонтировали в Брянском районе

В Брянском районе подрядчик привел в порядок чуть больше километра дороги Сельцо-Новониколаевка отремонтировали. Об этом рассказали в региональном дорожном управлении.

Подрядная организация ООО «Монолитстрой» отремонтировала 1,1 км автодороги Сельцо-Новониколаевка в Брянском районе. Рабочие уложили новое двухслойное асфальтобетонное покрытие, установили новые дорожные знаки и нанесли пластиковую разметку. Также специалисты укрепили обочины и отремонтировали съезды.

Ремонт сделали по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги».