Китайская иномарка врезалась в грузовик на брянской трассе

Водитель автомобиля CHANGAN пострадал при столкновении с грузовиком на трассе в Выгоничском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На 44 км автодороги «Брянск-Новозыбков-граница с Республикой Беларусь» в Выгоничском районе произошла авария. 51-летний водитель за рулём CHANGAN врезался грузовик «КрАЗ». Большегруз ехал перед иномаркой.

Водитель китайской легковушки получил травму головы. Его отвезли в больницу.

Инспекторы устанавливают причины аварии.