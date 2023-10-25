Легковушка столкнулась с грузовиком на брянской трассе

Водитель получил ушибы при столкновении легковушки с грузовиком на брянской трассе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на 19 км автодороги «Брянск-Новозыбков-граница с Республикой Белоруссия». 38-летний водитель за рулём Datsun on-Do врезался в стоящий на дороге Lada Largus. От удара отечественная легковушка выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком MAZ с полуприцепом.

35-летний водитель Lada получил ушибы. Госпитализация ему не потребовалась.