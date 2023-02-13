Lexus и Mazda столкнулись в Брянске

В областном центре мужчина пострадал при столкновении Lexus и Mazda. Об этом рассказали в отделе ГИБДД города.

Авария произошла на улице Ульянова в Брянске. 54-летняя женщина-водитель на Lexus NX300H при развороте в разрыве разделительной полосы не пропустила Mazda CX-5. От удара иномарка под управлением 37-летнего мужчины врезалась в дорожное ограждение.

Водитель Mazda ушиб коленный сустав. Его отпустили после осмотра с назначением лечения. Трёхлетнему пассажиру той же иномарки помощь медиков не потребовалась. Он ехал в детском кресле на заднем сидении.

По факту ДТП полиция проводит проверку.