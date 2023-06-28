Машину с нетрезвой девушкой за рулём остановили брянские инспекторы

В Брянске инспекторы остановили легковушку, за рулём которой была 16-летняя девушка с признаками опьянения. О происшествии сообщили в региональном ГИБДД.

На улице Вокзальной в областном центре в районе дома 120 наряд ДПС остановил тонированную отечественную легковушку. За рулем оказалась 16-летняя девушка. У неё были признаки опьянения, но от прохождения освидетельствования она отказалась.

В автомобиле был и 18-летний собственник машины. На него инспекторы составил протокол за передачу управления транспортом человеку без прав. Автомобиль отправили на штрафную стоянку.

На нарушительницу стражи порядка составили административный материал. Её грозит 30 тысяч рублей штрафа или арест. Полицейские рассматривают вопрос о привлечении матери девочки к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.