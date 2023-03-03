Молодая женщина попала под машину в Брянске

Женщина-пешеход попала под машину, переходя дорогу на красный свет. О происшествии рассказали в городском отдела ГИБДД.

Авария произошла на проспекте Станке Димитрова в Советском районе города Брянска. 56-летний водитель Suzuki SХ4 сбил 26-летнюю женщину-пешехода. Она шла через дорогу по переходу, но на запрещающий сигнал светофора.

С ушибами головы, грудной клетки, рук и ног пострадавшую отпустили домой после осмотра с назначением лечения. Полиция проводит проверку по факту аварии.