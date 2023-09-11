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Молодой байкер сломал ногу в Брянске

2023, 11 сентября 08:00 На дорогах
Молодой байкер сломал ногу в Брянске
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22-летний мотоциклист сломал ногу в ДТП в областном центре. Об этом рассказали в городском отделе ГИБДД.

На улице Пушкина в Володарском районе Брянска произошла авария. 48-летний водитель за рулём Ford Mondeo, выезжая со двора, не пропустил мотоцикл Bajaj Pulsar. От удара 22-летнего байкера отбросило на автомобиль Nissan Qashqai.

Мотоциклиста с переломом стопы отправили на консультацию в больницу.

На водителя иномарки инспекторы составили протокол за отсутствие документов.

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