Молодой байкер сломал ногу в Брянске

22-летний мотоциклист сломал ногу в ДТП в областном центре. Об этом рассказали в городском отделе ГИБДД.

На улице Пушкина в Володарском районе Брянска произошла авария. 48-летний водитель за рулём Ford Mondeo, выезжая со двора, не пропустил мотоцикл Bajaj Pulsar. От удара 22-летнего байкера отбросило на автомобиль Nissan Qashqai.

Мотоциклиста с переломом стопы отправили на консультацию в больницу.

На водителя иномарки инспекторы составили протокол за отсутствие документов.