Молодой водитель мопеда попал в больницу после ДТП на брянской трассе

20-летний водитель мопеда попал в больницу после ДТП на брянской трассе в Карачевском районе. О происшествии рассказали в региональном ГИБДД.

На 82 км автодороги «Орел-Брянск-Смоленск» в Карачевском районе произошла авария. 30-летний водитель за рулём Hyundai Sonata при повороте налево с второстепенной дороги не пропустил мопед Orion. 20-летний водителю байкер ехал прямо по главной дороге. Молодой человек с травмами попал в больницу.