Молодой водитель ушиб позвоночник в аварии в Брянске

Авария произошла на улице Медведева в Бежицком районе Брянска. 43-летний водитель Audi Q5, при начале движения с парковки, не убедился в безопасности. Иномарка столкнулась с Kia Rio. 22-летний водитель Kia получил ушибы головы, шейного отдела позвоночника и колена. Госпитализация мужчине не потребовалась.

22-летний водитель ушиб голову и позвоночник в ДТП в Брянске. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Временная переправа Как наладили транспортное сообщение в Дорогобужском районе во время паводка. В Смоленской области в связи с активным таянием снега и вскрытием рек ряд водных артерий вышел из берегов, затопив дороги и приусадебные участки в разных уголках региона. В конце прошлой недели врио губернатора Василий Анохин совершил рабочую поездку в Дорогобужский район. Здесь из-за наступления весеннего половодья

Поддержка одарённых детей В Лицее им. Кирилла и Мефодия отремонтируют общежитие и приведут в порядок крышу и фасад столовой. Такое решение принял врио губернатора Василий Анохин по итогам посещения образовательного учреждения. В ходе визита глава региона также пообщался с лицеистами и педагогами. Отметим, что Лицей занимает лидирующие позиции по уровню образования среди школ Смоленщины, выпускает больше всего «стобалльников»