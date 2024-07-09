На автодороге Бордовичи-Отрадное рабочие снимают асфальт

На автодороге Бордовичи-Отрадное в Брянском районе рабочие снимают старый асфальт. Об этом рассказали в региональном управлении автодорог.

В Брянском районе стартовал капитальный ремонт участка автодороги Бордовичи-Отрадное. Подрядная организация ООО «Дорстрой 32» реконструирует более 1,5 километра дороги.

Рабочие сфрезеровали старое покрытие и укладывают выравнивающий слой асфальтобетона. Также специалисты построят здесь тротуар, обустроят остановочную и посадочную площадки, а также сделают съезды.

В завершении на трассе поставят новые дорожные знаки, нанесут разметку термопластиком и установят искусственную неровность.

Ремонт делают по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».