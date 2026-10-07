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Брянская команда стала первой на всероссийских сельских спортивных играх

2026, 07 октября 15:32
Брянская команда стала первой на всероссийских сельских спортивных играх
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Брянская команда стала первой на всероссийских сельских спортивных играх. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.  

 

В деревне Большой Суходол Нижегородской области накануне завершились XV Всероссийские летние сельские спортивные игры. Участие в соревнования приняли  спортсмены из 31 региона. 

Брянскую область представляли жители Брянского, Выгоничского и Дятьковского районов. Впервые за долгое время команда заняла первое место. Кроме того, лучшей среди дояров на Играх стала Софья Мыскова.

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