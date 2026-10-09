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ЖКХ

Выравнивающий слой асфальта уложили рабочие на трассе в Трубчевском районе

2026, 09 октября 12:49
Выравнивающий слой асфальта уложили рабочие на трассе в Трубчевском районе
Источник фото

Выравнивающий слой асфальта уложили рабочие на трассе в Трубчевском районе. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог. 

 

В Трубчевском районе продолжается капитальный ремонт трассы «Брянск – Новозыбков» – Трубчевск» – Голубча. Подрядная организация ООО «Трубчевскагропромдорстрой» обновляет 3,5 километра дороги.

Специалисты уже полностью уложили выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия. Сверху положат прочную смесь А16Вн. 

Кроме того, рабочие отремонтируют водопропускные трубы, укрепят откосы и обочины. Также подрядчик переустроит разворотную площадку для автобусов. Для пассажиров установят новый автобусный павильон. В завершении ремонта на трассе поставят новые дорожные знаки и нанесут разметку.

Работы проводит по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Ремонт планируют завершить в 2027 году.

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