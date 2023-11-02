На брянской трассе перевернулся «КАМАЗ»

Авария произошла на 187 км автодороги А-240 «Брянск-Новозыбков-граница с Республикой Беларусь». 43-летний водитель не справился с управлением «КАМАЗ 5511». Грузовик съехал в кювет и опрокинулся.

Водитель «КАМАЗа» попал в больницу после аварии на брянской трассе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

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