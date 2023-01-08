На брянской трассе под машину попал 63-летний мужчина

Около Белых Берегов на трассе 63-летний мужчина попал под колёса иномарки. О происшествии рассказали в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на 1 км автодороги «подъезд к п. Белые Берега» от автодороги М-3 «Украина». 33-летний водитель Renault Logan сбил 63-летнего пешехода. Мужчина шёл посередине дороги.

Врачи диагностировали у пострадавшего сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей головы и тупую травму живота. Его отвезли в больницу. Предположительно мужчина был пьян. Это установит освидетельствование.

Инспекторы составили на пострадавшего протокол о нарушении правил дорожного движения. По факту аварии полиция проводит проверку.