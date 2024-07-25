Город32

На проспекте Героев в Брянске ограничат движение машин

2024, 25 июля 11:38 На дорогах
На проспекте Героев в Брянске ограничат движение машин
Источник фото

На проспекте Героев в Брянске ограничат движение машин на время ночного забега. Об этом рассказали в городской администрации.

В ночь с субботы 27 июля на воскресенье 28 июля в Брянске ограничат движение транспорта на проспекте Героев. Так, с 21:30 до часу ночи запрещено движение и парковка:

— от проспекта Московского через разворотное кольцо в районе ТЦ «Метро»,

— через разворотное кольцо в районе ж/д вокзала «Брянск–I»,

— от улицы Калинина до Славянского моста.

В этот период на проспекте Героев состоится ночной забег.

 

Читайте также
Разворотное кольцо заасфальтировали на улице Ильи Иванова в Брянске
25 июля 12:19
Разворотное кольцо заасфальтировали на улице Ильи Иванова в Брянске
Улицу Вокзальную отремонтировали в Белых Берегах
25 июля 10:26
Улицу Вокзальную отремонтировали в Белых Берегах
Ремонт в ДК железнодорожников в Брянске закончат к сентябрю
24 июля 12:51
Ремонт в ДК железнодорожников в Брянске закончат к сентябрю
Бизнесмен заплатил почти 250 тысяч рублей за незаконную торговлю в Брянске
24 июля 12:28
Бизнесмен заплатил почти 250 тысяч рублей за незаконную торговлю в Брянске

Новости регионов

24.07.2024 11:13
Бригада, на выезд!
Как в регионе повышают качество оказания медпомощи. В сфере здравоохранения региона в последнее время происходят значительные изменения: в медучреждения приходят молодые кадры, больницы получают современное оборудование, а реанимационная служба области проходит модернизацию.  Большую роль в перенастройке работы реанимации играет поддержка Центра ФГАУ «НМИЦ ЛРЦ» Минздрава России, с которым регион сегодня активно сотрудничает, и участие в
24.07.2024 11:11
«Факел» зажёгся для гостей
С 17 июля смоленский оздоровительный лагерь «Факел» принимает 100 ребят из  подшефного для региона Мангушского района Донецкой Народной Республики. Для них созданы комфортные и безопасные условия, подготовлена насыщенная культурная и развлекательная программы. С пожеланиями отлично отдохнуть, набраться новых сил, впечатлений и хорошего настроения обратился к юным гостям губернатор Василий Анохин. «Уверен, что ребята проведут эти
24.07.2024 11:09
Быть в движении!
В регионе активно развивается «Движение Первых» и большое вниманию этой теме уделяется на самом высоком уровне. Как подчёркивает губернатор Василий Анохин, «Движение» – один из ключевых партнёров в воспитательной повестке региона. На днях Василий Анохин  совместно с заместителем Председателя Правления – руководителем аппарата «Движения» Маратом Закировым открыли в социально-оздоровительном центре «Голоевка» базовый лагерь «Первых». «Вместе

Актуальные темы

Происшествия
Женщина погибла в аварии на брянской трассе
Общество
Главный дирижёр Брянского Губернаторского симфонического оркестра написал заявление об увольнении
Общество
Зону отдыха и велопарковку сделают около ДК в Брянске
Общество
Жительница Брянска отметила 100-летний юбилей
Лента новостей
Брянский губернатор встретился с главой ЛНР

Новости партнёров

ФАС уточнила, какая информация признается рекламой
ФАС уточнила, какая информация признается рекламой

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

Как Лев Толстой Анну Каренину искал: Wink.ru провел зрительскую премьеру сериала-расследования «Тайны Карениной»
Как Лев Толстой Анну Каренину искал: Wink.ru провел зрительскую премьеру сериала-расследования «Тайны Карениной»

16 июля в Тульском кремле состоялась первая зрительская премьера документального сериала «Тайны Карениной» (18+). Город для проведения премьеры был выбран не случайно. Именно в Туле состоялось знакомство Льва Николаевича Толстого с Марией Александровной Гартунг — старшей дочерью Александра Сергеевича Пушкина. Мария стала одним из ключевых прототипов Анны Карениной и она же во многом подарила Анне свой внешний облик. А идея романа у Толстого родилась благодаря прозе Пушкина. В сериале-расследовании по самому экранизируемому роману Толстого много таких деталей и параллелей.

Движение автомобилей через переезд на станции Карачев в Брянской области  будет ограничено 22- 26 июля на время ремонта
Движение автомобилей через переезд на станции Карачев в Брянской области  будет ограничено 22- 26 июля на время ремонта

Движение автомобилей через  железнодорожный переезд, расположенных на станции Карачев в Брянской области, будет ограничено 22-26 июля в связи с проведением ремонтных работ.

В филиале ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» состоится «День клиента»
В филиале ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» состоится «День клиента»

Очный прием заявителей проведет руководство филиала.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Грамотное кредитование: советы Россельхозбанка о выборе подходящей программы
Грамотное кредитование: советы Россельхозбанка о выборе подходящей программы

Кредитование – это практика, плотно вошедшая в нашу жизнь. А финансовая грамотность стала важным навыком человека. О том, на что стоит обратить внимание при выборе кредитного продукта, рассказал директор Брянского филиала Россельхозбанка Андрей Седов.