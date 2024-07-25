На проспекте Героев в Брянске ограничат движение машин на время ночного забега. Об этом рассказали в городской администрации.

В ночь с субботы 27 июля на воскресенье 28 июля в Брянске ограничат движение транспорта на проспекте Героев. Так, с 21:30 до часу ночи запрещено движение и парковка:

— от проспекта Московского через разворотное кольцо в районе ТЦ «Метро»,

— через разворотное кольцо в районе ж/д вокзала «Брянск–I»,

— от улицы Калинина до Славянского моста.

В этот период на проспекте Героев состоится ночной забег.