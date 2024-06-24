На трассе в Брянском районе построили тротуары

На трассе в Брянском районе рабочие построили тротуары в рамках капремонта дороги. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» подрядная организация АО «Брянскавтодор» приводит в порядок автодорогу Брянск-Дятьково-граница Калужской области. В настоящее время укрепляют обочины асфальтогранулятом на участке от пересечения с улицей 50-й Армии города Брянска в направлении Дятьково. Там же специалисты уже уложили новое асфальтобетонное покрытие. А в границах населенного пункта рабочие построили тротуары и новые остановочные павильоны.

В этом году автодорогу Брянск-Дятьково-граница Калужской области ремонтируют на трёх участках в Брянском и Дятьковском районах. Подрядные организации АО «Брянскавтодор» и ООО «АНИ» обновят 7,7 км трассы.