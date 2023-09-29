На трёх направлениях в Брянской области изменится расписание электричек из-за ремонта. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

График движения пригородных поездов в Брянской области изменится с 3 по 28 октября. В этот период специалисты будут ремонтировать пути на трёх направлениях: Жуковском, Комаричском и Унечском.

В этот период некоторые электрички будут отправляться раньше привычного графика, а часть поездов выведут из расписания.