На улице Горбатова в Брянске рабочие установили новые остановки

На улице Горбатова в Брянске рабочие установили новые светофоры и остановки. Об этом сообщили в городской администрации.

В Советском районе областного центра почти закончен капремонт улицы Горбатова. Подрядчик «Брянскавтодор» за два месяца привёл в порядок участок от Войстроченко до Бежицкой.

Рабочие уложили 16 тысяч квадратных метров нового асфальта. По нечётной стороне подрядчик расширил дорогу. Местами улица стала шириной до 14 метров. Это позволит организовать до четырёх полос для движения транспорта.

Специалисты установили четыре новых светофора, дорожные знаки, уложили плитку на тротуар. «Брянскавтодор» остаётся поставить пешеходное ограждение и доделать остановки

Ремонт проходит по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Он обошёлся в почти 45,5 миллиона рублей.