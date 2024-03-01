На улице Почтовой Брянска ограничат движение машин из-за ремонта

На улице Почтовой в областном центре в выходные ограничат движение машин из-за прокладки ливневой канализации. Об этом сообщили в городской администрации.

С 8 часов 2 марта до 20 часов 3 марта для машин перекроют улицу Почтовую в Бежицком районе Брянска. Ограничения действуют на участке от дома №43 до дома №70–а (от пересечения с улицей Морозовой до пересечения с улицей Гончарова).

В это период подрядчик «Брянскавтодор» будет прокладывать ливневую канализацию Работы предусмотрены планом капитального ремонта улицы Почтовой.