На улице Почтовой Брянска ограничат движение машин из-за ремонта
На улице Почтовой в областном центре в выходные ограничат движение машин из-за прокладки ливневой канализации. Об этом сообщили в городской администрации.
С 8 часов 2 марта до 20 часов 3 марта для машин перекроют улицу Почтовую в Бежицком районе Брянска. Ограничения действуют на участке от дома №43 до дома №70–а (от пересечения с улицей Морозовой до пересечения с улицей Гончарова).
В это период подрядчик «Брянскавтодор» будет прокладывать ливневую канализацию Работы предусмотрены планом капитального ремонта улицы Почтовой.
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