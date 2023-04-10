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Начинающий водитель съехал в кювет на брянской трассе

2023, 10 апреля 08:35 На дорогах
Начинающий водитель съехал в кювет на брянской трассе
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Начинающий водитель съехал в кювет и повредил дорожный знак на трассе в Почепском районе. О происшествии сообщили в региональном ГИБДД.

Авария произошла на 66 км автодороги А-240 «Брянск-Новозыбков-граница с Республикой Белоруссия» в Почепском районе. 20-летний водитель на «ВАЗ-21124» не справился с управлением. Легковушка съехала в кювет, сбив дорожный знак. Водитель с различными травмами попал в больницу.

За рулём молодой человек всего пару месяцев. Инспекторы составили на него три протокола.

 

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