Нетрезвую женщину сбила машина в Климово

Под колёса «ВАЗ» в посёлке Климово попала пьяная женщина. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Авария произошла на улице Полевой в рабочем посёлке Климово. 48-летний водитель за рулём «ВАЗ-2110» сбил 45-летнюю женщину. Она пересекала проезжую часть в неположенном месте в зоне видимости пешеходного перехода.

В аварии женщина сломала плечо. Оказалось, что она была пьяна.