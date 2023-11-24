20-летний нетрезвый водитель пытался сбежать от инспекторов ГИБДД в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Глубокой ночью 20 ноября около дома № 34 по улице 2-й Почепской в Советском районе Брянска инспекторы ДПС заметили автомобиль «ВАЗ-2110». Манера управления вызвала полицейских сомнение в трезвости водителя.

На требование об остановке мужчина не отреагировал. В частном секторе водитель остановил машину и попытался убежать. Но он оказался в тупике.

На 20-летнего брянцы инспекторы составили протоколы за нетрезвое вождение, тонировку, отсутствие регистрации у машины. Также молодого человека ждёт ответственность за переход дороги в неустановленном месте. От полиции он убегал с нарушением правил.