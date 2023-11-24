Нетрезвый водитель пытался сбежать от инспекторов ГИБДД в Брянске
20-летний нетрезвый водитель пытался сбежать от инспекторов ГИБДД в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.
Глубокой ночью 20 ноября около дома № 34 по улице 2-й Почепской в Советском районе Брянска инспекторы ДПС заметили автомобиль «ВАЗ-2110». Манера управления вызвала полицейских сомнение в трезвости водителя.
На требование об остановке мужчина не отреагировал. В частном секторе водитель остановил машину и попытался убежать. Но он оказался в тупике.
На 20-летнего брянцы инспекторы составили протоколы за нетрезвое вождение, тонировку, отсутствие регистрации у машины. Также молодого человека ждёт ответственность за переход дороги в неустановленном месте. От полиции он убегал с нарушением правил.
Читайте также
Новости регионов
Железнодорожники провели экскурсию для воспитанников реабилитационного центра «Вишенки» на вокзале Смоленск
Сотрудники МЖД и транспортной полиции провели познавательную экскурсию по железнодорожному вокзалу Смоленск для воспитанников СОГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Вишенки». Мероприятие было направлено на адаптацию детей к жизни в обществе и их социализацию. Гостей комплекса познакомили с основными зонами вокзала, объяснили, что делать, если вдруг потерялся, как пройти досмотр, купить
Спорт для сильнейших
На Смоленщине отметили 85-летие самбо День самбо в России – 16 ноября. Соответствующий указ в декабре 2022‑го подписал Президент России Владимир Путин. И в этом году вся страна впервые отмечает эту дату. В Смоленске праздник встретили тематическими региональными соревнованиями среди юношей и девушек – их организовала Федерация самбо в регионе при поддержке проекта «Единой России» «Zа самбо». Нужен результат – Любые спортивные соревнования – это проверка каждого на физическую