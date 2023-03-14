Новые дороги разгрузят центральные магистрали Брянска. Об этом на пресс-конференции рассказал первый заместитель главы Брянской городской администрации Станислав Кошарный

Масштабных проектов в Брянске сейчас несколько. Первый из них — дорога-дамба Брянск 1 — Брянск 2 с выездом Советский район. Также обустраиваются места комплексной застройки на улицах Флотская и на территории старого аэропорта. В последнем обустраивают улицы Строкина, Востричеснко, Амосова и Ильи Иванова. Помимо проезжей части здесь оборудуют тротуары и освещение. Также проложат ливневую канализацию.

«Кроме того, максимальная уделяется внимание чтобы снизить поток машинке в центре Брянска. Одна из таких дорог — от Телецентра до “черного моста” на Карачеевской. Проведены все предпроектные работы, техническая часть проекта проходит госэкспертизу», – уточнил Станислав Кошарный.