Односторонним стало движение машин по улице Тельмана в Брянске

По улице Тельмана в Брянске организовано одностороннее движение транспорта. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На пересечении улиц Тельмана и Чернышевского запустили светофор и поставили знаки. Но из-за пяти подъездных путей к перекрестку и смещении осей дорог до и после перекрестка специалисты решили внести ещё одно изменение. На участке дороги по улице Тельмана вдоль дома № 104 улицы Кр. Маяк организовано одностороннее движение транспорта.

Для автомобилей, движущихся по улице Тельмана от ул. Р. Люксембург к ул. Чернышевского, необходимо в районе дома № 15 А повернуть направо вдоль жилых домов. Затем в районе дома № 7 повернуть налево, подъезжая к светофору на перекрестке с улицы Чернышевского вдоль территории парковки дома № 20.

Дорожники и сотрудники Госавтоинспекцией также изучают движение на перекрёстке, чтобы установить оптимальный режим работы светофора.