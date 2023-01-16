Пассажирка маршрутки ушибла голову в Брянске

В аварии с маршруткой в Брянске женщина получила травму головы. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города.

На улице Советской в Брянске произошла авария. 20-летний водитель за рулём Honda Accord выезжая со двора не пропустил маршрутный автобус Peugeot Boxer. В микроавтобусе находились семь пассажиров.

К медикам обратилась 44-летняя женщина. Она ушибла голову. Пострадавшую отпустили домой с назначением лечения.

Полиция устанавливает обстоятельства аварии.