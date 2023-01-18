Переезд перекроют на станции Навля

Железнодорожный переезд станции Навля перекроют на семь часов из-за ремонта. Об этом рассказали в региональном ГИБДД.

24 января на железнодорожном переезде 423 км станции Навля специалисты будут делать ремонт. Рабочие будут демонтировать переездной настил и менять плиты УЗП. Из-за этого переезд будет полностью закрыт для машин с 9 до 16 часов.

Объехать участок можно через путепровод 421 км пк 7. В Госавтоинспекции рекомендовали водителям заранее планировать свой маршрут.