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Пешеход погиб на трассе в Дятьковском районе

2023, 27 февраля 13:19 На дорогах
Пешеход погиб на трассе в Дятьковском районе
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57-летний пешеход погиб под колёсами иномарки на трассе в Дятьковском районе. О происшествии рассказали в региональной Госавтоинспекции. 

На 47 километре автодороги «Брянск-Дятьково-граница Калужской области» в Дятьковском районе произошла авария. 41-летний водитель на HYUNDAI SANTA FE сбил 57-летнего пешехода. Мужчина шёл по проезжей части.

Пешеход умер на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Полиция проводит проверку.

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