Пешеход попал под машину в Почепе

40-летний мужчина травмировал голову и сломал ногу, попав под машину в городе Почеп. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На улице Мглинской в городе Почепа произошло ДТП. 54-летний водитель на «УАЗ» сбил 40-летнего пешехода. Мужчина хотел перейти дорогу в неположенном месте. С закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, переломами бедра и ключицы и травматическом шоком пострадавшего госпитализировали.

Полиция проводит проверку по факту ДТП.