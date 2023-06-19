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Пешеход попал под машину в Почепе

2023, 19 июня 11:11 На дорогах
Пешеход попал под машину в Почепе
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40-летний мужчина травмировал голову и сломал ногу, попав под машину в городе Почеп. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. 

На улице Мглинской в городе Почепа произошло ДТП. 54-летний водитель на «УАЗ» сбил 40-летнего пешехода. Мужчина хотел перейти дорогу в неположенном месте. С закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, переломами бедра и ключицы  и травматическом шоком пострадавшего госпитализировали. 

Полиция проводит проверку по факту ДТП.

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