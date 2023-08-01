Питбайк врезался в «КАМАЗ» в Брянске

Водитель питбайка пострадал при столкновении с «КАМАЗом» в Брянске. О происшествии сообщили в городском отделе ГИБДД.

Авария произошла на улице Делегатской в областном центре. 28-летний мужчина за рулем питбайка «Мотолэнд» при выезде с парковки магазина «Фрегат» врезался в «КАМАЗ» . Грузовик ехал прямо по улице Делегатская.

Байкера с переломом ноги, ушибами головы и ссадинами лица госпитализировали. Водительского удостоверения у мужчины не оказалось. Инспекторы составили на водителя два протокола за управление транспортом без прав и без мотошлема.